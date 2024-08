Eriksson, il toccante messaggio d’addio al mondo: “Ricordatemi così”

L’ex tecnico della Lazio Sven-Goran Eriksson, ha annunciato nello scorso mese di gennaio di combattere contro un tumore. Eriksson, dopo il terribile annuncio, ha iniziato una lunga serie di viaggi in tutta Europa, in Italia è stato ospitato dalla Sampdoria e dalla Lazio.

In un documentario dedicato alla sua persona, di Amazon Prime (dal titolo “Sven”), l’ex tecnico della Lazio ha detto addio al mondo: «Ho avuto una bella vita, sì. Penso che tutti noi abbiamo paura del giorno in cui moriremo. Ma la vita riguarda anche la morte. Dovete imparare ad accettarlo, per quello che è. Speriamo che alla fine la gente mi ricordi dicendo: ‘Sì, era un brav’uomo’. Ma non tutti lo diranno. Spero che mi ricorderanno come un uomo positivo. Non essere dispiaciuto. Sorridi. Grazie di tutto: allenatori, giocatori, pubblico. È stato fantastico. Prendetevi cura di voi stessi, prendetevi cura della tua vita e vivetela. Fino alla fine».