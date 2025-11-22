Entella-Palermo, Bani: «Dobbiamo essere più equilibrati. Ora servono responsabilità e una vittoria al Barbera»

Nel post gara di Entella–Palermo, anche Mattia Bani ha analizzato la prestazione ai microfoni ufficiali del club rosanero. Il difensore, protagonista di un match intenso, non ha nascosto il rammarico per un pareggio che lascia più ombre che certezze.

«Partita difficile, come ci aspettavamo»

«È stata una partita difficile, come ci aspettavamo. È un campo particolare e loro sono una squadra in salute. Abbiamo cercato fino alla fine di vincerla» ha esordito Bani, sottolineando la qualità e l’intensità mostrate dai liguri.

Il centrale rosanero non ha risparmiato autocritica:

«È stata una partita che dobbiamo saper fare meglio. Dobbiamo stare più attenti. Abbiamo concesso delle occasioni troppo facili, nella troppa voglia di vincerla. Serve più equilibrio».

«Dispiace non aver portato a casa i tre punti»

Il difensore non nasconde il rammarico:

«Dispiace non aver portato a casa l’intera posta in palio. Adesso bisogna avere la forza di ripartire subito».

Una ripartenza che dovrà partire dal lavoro settimanale:

«Ci alleniamo sempre per cercare di vincere tutte le partite. È un momento in cui non riusciamo a portare i grandi risultati che vogliamo. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, in campo e fuori».

Testa alla prossima: «Al Barbera per tornare a vincere»

Il calendario offrirà subito un nuovo test al Palermo, atteso sabato al “Barbera”:

«La prossima sarà un’altra partita difficile, come tutte quelle di Serie B. Sono squadre che ti aspettano per poi ripartire: dobbiamo essere attenti a questo».

Per Bani, però, la strada è chiara:

«Dobbiamo tornare a vincere davanti alla nostra gente».