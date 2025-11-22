Entella-Palermo, Inzaghi deluso: «Quello che stiamo facendo non basta. Serve di più»

Filippo Inzaghi non si nasconde dopo il pareggio di Chiavari. Il tecnico rosanero, ai microfoni ufficiali del club, analizza senza filtri la prestazione del Palermo e il momento complicato attraversato dalla squadra.

L’analisi del match

Inzaghi parte dalle occasioni mancate in avvio:

«La partita, secondo me, siamo partiti bene, con il palo di Augello e l’occasione di Le Douaron. Ha messo la palla dentro poi a un palo: probabilmente poteva anche tirare. È chiaro che dobbiamo andare in vantaggio quando creiamo quelle occasioni».

Il tecnico non risparmia critiche sul gol subito:

«Abbiamo preso un gol che una squadra che deve ambire a vincere le partite non può prendere. Poi è stata in salita. Secondo me abbiamo fatto bene per venti minuti, ma non riusciamo a vincere: c’è ancora qualcosa che non va, dobbiamo fare di più».

Le emozioni dopo il pari

Inzaghi conferma la delusione per un risultato che non basta:

«Speriamo dalla prossima, ormai questa è passata. C’è rabbia per il finale: la squadra avrebbe voluto dare un risultato diverso ai tifosi. In questo momento dobbiamo stare zitti, allenarci e pedalare forte. Quello che stiamo facendo non basta».

Uno sguardo alla prossima gara

Il Palermo tornerà in campo al “Barbera”:

«Ripartire dalla prossima in casa: è chiaro che con un pubblico del genere dovresti sempre cercare di vincere. Non ci siamo riusciti, c’è dispiacere. Dobbiamo avere la forza di guardare avanti e cercare di uscire da questo momento».

Sabato arriverà la Reggiana:

«Sono tutte difficili, ma torniamo a giocare davanti alla nostra gente. Abbiamo bisogno di una vittoria e mi auguro che arrivi sabato».