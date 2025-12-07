Empoli-Palermo, al Castellani va in scena il big match: scelti i telecronisti TV

Diretta alle 17.15: Morelli su LaB Channel e Mastroianni su Dazn racconteranno una sfida che promette equilibrio e intensità

La 15ª giornata di Serie B si apre con uno dei confronti più attesi: Empoli-Palermo, in programma oggi alle 17.15 al “Carlo Castellani”. Una sfida che mette di fronte due squadre reduci da un turno spettacolare, chiuso per entrambe con un 5-0 che ha rilanciato entusiasmo, fiducia e ambizioni.

Per l’occasione sono stati ufficializzati i telecronisti:

– Riccardo Morelli seguirà la gara in diretta sul LaB Channel, all’interno dei contenuti dedicati alla 15ª giornata.

– Dario Mastroianni sarà invece la voce scelta per la trasmissione su DAZN.

La partita sarà disponibile anche nelle piattaforme del palinsesto Prime Video e OneFootball.

Sul terreno di gioco si affrontano due formazioni alla ricerca di continuità dopo un periodo caratterizzato da alti e bassi. L’Empoli arriva da tre vittorie consecutive, una striscia che ha permesso agli azzurri di rimettersi in carreggiata sia dal punto di vista tecnico che mentale. Il Palermo, dal canto suo, vuole trovare quella stabilità che finora è mancata: la goleada alla Carrarese ha riacceso l’ambiente, ma la trasferta in Toscana rappresenta un banco di prova più severo.

C’è poi un intreccio tecnico che dà ulteriore spessore alla sfida: Alessio Dionisi, oggi alla guida dell’Empoli, nella scorsa stagione ha seduto sulla panchina rosanero collezionando 38 partite, 14 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte. Un confronto con il passato che inevitabilmente aggiunge atmosfera alla partita.

I numeri del confronto, inoltre, parlano chiaro: il Palermo non ha mai vinto sul campo dell’Empoli. Nei sette precedenti, infatti, i toscani sono rimasti imbattuti con 3 vittorie e 4 pareggi. Un tabù che Inzaghi proverà a sfatare proprio oggi, anche per dare un segnale forte alla classifica.

Con due squadre in fiducia, telecronisti scelti e un clima da grande appuntamento, il Castellani è pronto a ospitare una gara che potrebbe dire molto sul futuro immediato della stagione.