Fiorentina sotto assedio: insulti e minacce ai figli dei calciatori

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 7, 2025

La crisi della Fiorentina non sta generando soltanto tensioni sportive. A finire sotto tiro, questa volta, sono state anche le compagne dei calciatori viola, raggiunte da insulti e minacce attraverso i social dopo la sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

A denunciarlo pubblicamente è stata Amanda Ferreira, moglie del terzino brasiliano Dodò, che sul proprio profilo Instagram ha mostrato alcuni commenti ricevuti sotto un post personale. Tra i messaggi resi pubblici ne compare uno particolarmente grave, in cui viene augurata la morte ai figli della coppia.

Ferreira ha scelto di diffondere gli screenshot, rendendo riconoscibili gli autori degli attacchi, e nelle sue storie ha scritto parole durissime:
«Aspettatevi la polizia a casa vostra. Internet non è una terra senza legge dove potete dire quello che volete e farla franca. Tutto ha un limite».

Secondo quanto filtra dall’ambiente viola, anche le partner di altri giocatori della Fiorentina sarebbero state bersaglio di messaggi ingiuriosi e intimidatori e avrebbero già avviato le procedure per denunciare gli episodi alle autorità competenti.

Ultimissime

Empoli-Palermo, al Castellani va in scena il big match: scelti i telecronisti TV

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 7, 2025

Fiorentina sotto assedio: insulti e minacce ai figli dei calciatori

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 7, 2025

La Nazione: “Empoli all’esame Palermo. L’ex Dionisi è convinto «Abbiamo le qualità per metterli in difficoltà»”

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 7, 2025

Gazzetta dello Sport: “Empoli-Palermo, le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 7, 2025

Gazzetta dello Sport: “Dionisi, chi si rivede. Empoli rilanciato e adesso sfida la sfida da ex al Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 7, 2025