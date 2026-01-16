Empoli, Dionisi: «Contro il Sudtirol ci attende una gara difficile»

EMPOLI – Alla vigilia del match tra Empoli e Sudtirol, con calcio d’inizio in programma per domani alle ore 15.00, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei toscani, Alessio Dionisi, commentando tutte le insidie che nasconde questa gara

«Domani affronteremo un avversario da prendere con le pinze – ha dichiarato il tecnico – una squadra giusta per le idee di calcio del suo allenatore, che conosce benissimo la Serie B. Il Sudtirol ha ottenuto tanti risultati positivi in trasferta, ne ha fatti otto su dieci gare, ha perso solo due volte: un percorso esterno da primi posti»

Sull’incontro che si aspetta, Dionisi ha dichiarato: «Ci attende una gara difficile, non scontata nel risultato, dovremo essere bravi a dare continuità alle prestazioni e ad adeguarci alla partita che sarà fatta di corsa, palle aeree, riattacchi veloci. Si soffre in tutte le partite, in questa categoria è così, noi stiamo migliorando i nostri tifosi»

Il tecnico ha poi commentato le possibili insidie dell’incontro: «Il Sudtirol ci vorrà limitare ma noi abbiamo le qualità per metterli in difficoltà, dovremo crearci le nostre occasioni perché non te ne danno molte. Domani non possiamo pensare di giocare a ritmi bassi, loro sono la squadra che recupera più palloni del campionato in attacco, hanno baricentro alto e sanno interrompere l’azione nel modo giusto»

Infine, sul fattore casalingo non ha dubbi: «Dovremo sfruttare anche il fatto di giocare davanti al nostro pubblico. Quando fai bene in trasferta poi dopo hai una opportunità nella successiva partita in casa. Giocheremo contro una squadra non abbordabile, che non è di un livello inferiore al nostro, hanno fatto dei risultati importanti in trasferta»