Reggiana, UFFICIALE: arriva Pavanati in prestito dall’Hellas Verona

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 16, 2026

Arriva un nuovo rinforzo in casa Reggiana. I granata, attraverso un comunicato sui propri profili, hanno ufficializzato l’arrivo in prestito sino al termine della stagione dall’Hellas Verona del centrocampista offensivo, classe 2006, Alessandro Pavanati.

Di seguito il comunicato del club:

“AC Reggiana annuncia l’arrivo in prestito fino al termine della stagione di Alessandro Pavanati, giovane centrocampista offensivo classe 2006 di proprietà dell’Hellas Verona. Cresciuto nel Settore Giovanile gialloblù, Pavanati ha vestito la fascia da capitano della Primavera ed è stato aggregato alla Prima Squadra del club veronese. Benvenuto a Reggio Emilia, Alessandro!”

Ultimissime

Sampdoria, UFFICIALE: Victor Narro in prestito al Real Murcia

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 16, 2026

Spezia, ultimo allenamento prima della partenza per Palermo: il report

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 16, 2026

Padova, Andreoletti: «Contro il Mantova crocevia importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 16, 2026

Catanzaro, Aquilani: «Il Venezia ha i valori più alti del campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 16, 2026

Reggiana, UFFICIALE: arriva Pavanati in prestito dall’Hellas Verona

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 16, 2026