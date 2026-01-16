Reggiana, UFFICIALE: arriva Pavanati in prestito dall’Hellas Verona
Arriva un nuovo rinforzo in casa Reggiana. I granata, attraverso un comunicato sui propri profili, hanno ufficializzato l’arrivo in prestito sino al termine della stagione dall’Hellas Verona del centrocampista offensivo, classe 2006, Alessandro Pavanati.
Di seguito il comunicato del club:
“AC Reggiana annuncia l’arrivo in prestito fino al termine della stagione di Alessandro Pavanati, giovane centrocampista offensivo classe 2006 di proprietà dell’Hellas Verona. Cresciuto nel Settore Giovanile gialloblù, Pavanati ha vestito la fascia da capitano della Primavera ed è stato aggregato alla Prima Squadra del club veronese. Benvenuto a Reggio Emilia, Alessandro!”