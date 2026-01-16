Catanzaro, Aquilani: «Il Venezia ha i valori più alti del campionato»

CATANZARO – Alla vigilia del match tra Catanzaro e Venezia, valevole per la 20° giornata del campionato di Serie BKT 2025/26, ha presentato l’incontro in conferenza stampa il tecnico dei giallorossi, Alberto Aquilani.

«Il Venezia è una delle candidate alla promozione diretta – ha dichiarato il tecnico – una squadra che ha i valori più alti del campionato e al Penzo servirà una prova di grande spessore»

Aquilani, ha poi fatto un analisi del match di andata: «Non so cosa possa essere cambiato rispetto ad allora. Noi abbiamo fatto una partita di sofferenza, di spirito, un match in cui abbiamo saputo soffrire e colpire quando era il momento giusto»

E sullo spirito su cui la sua squadra deve affrontare l’incontro, non ha dubbi: «Lo spirito e l’umiltà con cui dobbiamo andare lì devono essere gli stessi dell’andata. Quella di domani sarà una partita diversa e siamo consapevoli che il Venezia di oggi rappresenta un ostacolo ancora più complesso»

Infine, sull’ex rosa Di Francesco, dichiara: «Sta bene, viene con noi ed è in fase di recupero. Ci vuole pazienza verso un giocatore che è fermo da tanto, ma sta molto meglio e ci darà una grossa mano»