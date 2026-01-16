Padova, Andreoletti: «Contro il Mantova crocevia importante»

PADOVA – Alla vigilia del match tra Padova e Mantova, con calcio d’inizio in programma per domani alle ore 15.00, ha presentato l’incontro in conferenza stampa il tecnico dei biancoscudati, Matteo Andreoletti.

«Credo sia un crocevia importante per la nostra stagione – ha dichiarato il tecnico – per capire “cosa vogliamo fare da grandi”. Non dobbiamo crederci più forti di ciò che siamo, dobbiamo avere sempre l’atteggiamento dell’ultima partita, magari con un po’ di qualità in più»

Andreoletti, ha poi lanciato uno sguardo sul match d’andata: «Questo calendario sfalsato è una novità per noi e per tutti, giochiamo contro una squadra affrontata da poco: quella era stata una partita negativa ma per noi è stata forse la partita della svolta. Poi, loro con il cambio in panchina, sono cambiati molto»

Infine, sull’obiettivo da raggiungere il tecnico non ha dubbi: «Per noi l’obiettivo è la salvezza, siamo una neopromossa e per molti di noi è il primo anno di B, per noi questo è uno scontro diretto. Non dobbiamo fare l’errore di pensare che per i punti in più non lo sia, dobbiamo evitare figuracce e stare fuori dalle sabbie mobili»