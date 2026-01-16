Spezia, ultimo allenamento prima della partenza per Palermo: il report

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 16, 2026

In vista del match di domenica tra Palermo e Spezia, i bianconeri hanno oggi effettuato il loro ultimo allenamento prima della partenza verso il capoluogo siciliano.

Seduta mattutina per gli uomini di Roberto Donadoni, che hanno svolto una sessione tecnico-tattica, lavorando sul possesso palla e sugli sviluppi offensivi. Per concludere, il gruppo ha svolto una partitella su metà campo, con la rifinitura pre-match prevista per la giornata di domani.

