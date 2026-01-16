Sampdoria, UFFICIALE: Victor Narro in prestito al Real Murcia

Si muove anche in uscita il calciomercato invernale della Sampdoria. Il club blucerchiato, attraverso un comunicato sui propri profili, ha ufficializzato il passaggio in prestito al Real Murcia dell’attaccante, classe 99, Victor Narro.

“L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con opzione al Real Murcia Club de Fútbol i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Victor Narro”.

