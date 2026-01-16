Avellino, vicino l’arrivo di Jacopo Sassi dall’Atalanta U23
Vicino ad aggiudicarsi un nuovo rinforzo tra i pali l’Avellino. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il club irpino sarebbe ad un passo dalla chiusura per l’arrivo di Jacopo Sassi, portiere attualmente in forza all’Atalanta U23.
L’estremo difensore potrebbe arrivare in biancoverde a titolo definitivo, firmando un contratto di tre anni. Vicino dunque ad un importante rinforzo tra i pali il club campano, che andrebbe a rinfoltire il reparto portieri a disposizione di mister Biancolino