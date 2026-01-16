Palermo, rinforzo nello staff: Risto-Matti Toivonen entra nell’area Performance
Il Palermo FC rafforza la propria area performance con un innesto di livello internazionale. Dopo oltre un anno di lavoro come Head of Sports Science dell’HJK Helsinki, Risto-Matti Toivonen entrerà ufficialmente nello staff del club rosanero.
A confermare il valore del percorso svolto da Toivonen è stato il direttore sportivo dell’HJK, Petri Vuorinen, che ha sottolineato come il professionista finlandese abbia svolto un lavoro di altissimo profilo insieme all’unità di performance del club:
«Risto-Matti ha fatto un lavoro eccellente con il nostro team. Negli ultimi diciotto mesi abbiamo investito molto nello sviluppo dell’area, dotandola di strumenti e metodologie avanzate».
Durante la sua esperienza all’HJK, Toivonen si è occupato in prima persona della testistica dei giocatori, della gestione e valorizzazione dei dati raccolti, creando anche una piattaforma dati proprietaria con materiali e processi pensati per supportare quotidianamente lo staff tecnico nelle decisioni operative.
Il suo lavoro ha coinvolto non solo la prima squadra maschile e femminile, ma anche HJK Klubi 04 e la formazione Under 17, contribuendo allo sviluppo di metodologie che verranno estese anche ai settori giovanili.
A Palermo, Toivonen svolgerà un ruolo molto simile a quello ricoperto in Finlandia. Lo stesso professionista ha spiegato:
«L’esperienza all’HJK è stata estremamente positiva. Ho potuto costruire relazioni solide e sviluppare sistemi legati alla performance come la profilazione dei giocatori, la personalizzazione dei programmi di allenamento, i protocolli di recupero e decisioni basate su dati oggettivi».
Un legame che resterà comunque attivo: l’HJK e Toivonen hanno concordato che, durante la fase di transizione, il professionista continuerà a collaborare con il club finlandese, seppur in un ruolo più ridotto e prevalentemente da remoto.
Nel Palermo ritroverà volti noti dell’ambiente HJK, come Joel Pohjanpalo, protagonista in rosanero, e il portiere Jesse Joronen, che in estate si è allenato regolarmente con il club finlandese.
Un innesto che conferma la volontà del Palermo di investire non solo sul campo, ma anche sulla struttura scientifica e metodologica, in linea con una visione moderna e internazionale del calcio.