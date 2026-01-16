Di Benedetto lascia lo Stoccarda? Spunta il Palermo

Il nome di Samuele Di Benedetto inizia a circolare con insistenza sul mercato europeo. Secondo informazioni esclusive di RTL/ntv e sport.de, il centrocampista difensivo classe 2005, attualmente in forza alla seconda squadra del VfB Stuttgart, ha attirato l’attenzione di numerosi club.

In Germania sono diverse le società di 2. Bundesliga che seguono con interesse l’italo-tedesco, ma l’attenzione su Di Benedetto non si limita ai confini nazionali. Come riportano RTL/ntv e sport.de, sul giocatore ci sono anche club di massima serie stranieri, tra cui il Lech Poznan in Polonia e l’Heracles Almelo nei Paesi Bassi. Tra le squadre interessate figura anche il Palermo, club di Serie B italiana, che avrebbe manifestato interesse per il giovane mancino.

Di Benedetto è attualmente impegnato con la formazione riserve del VfB Stuttgart in 3. Liga, dove in questa stagione ha collezionato 18 presenze. Un trasferimento verso un altro club di terza divisione viene però considerato un’opzione da escludere per il centrocampista, che punta a un salto di categoria.

Il VfB Stuttgart, intanto, deve fare i conti con una situazione contrattuale delicata. Sempre secondo RTL/ntv e sport.de, Di Benedetto ha un contratto in scadenza nell’estate prossima e, allo stato attuale, l’ipotesi di una partenza a parametro zero viene considerata la più probabile. Per questo il club tedesco deve seriamente valutare una sua cessione, già nella finestra invernale o al termine della stagione.

Finora Di Benedetto non è riuscito a compiere il definitivo salto in prima squadra con lo Stoccarda. A 20 anni, però, il momento per fare il passo successivo della carriera sembra essere arrivato. Resta da capire se il futuro del centrocampista si definirà già nei prossimi mesi o se il trasferimento verrà rimandato all’estate