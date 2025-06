È ufficiale: sarà la Cremonese l’avversaria del Palermo nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2025/26. Come riportato dal Giornale di Sicilia, la squadra grigiorossa, vincitrice dei playoff di Serie B, affronterà i rosanero allo stadio Giovanni Zini, in gara secca. In caso di parità dopo i 90 minuti, si andrà direttamente ai calci di rigore.

In palio un possibile ottavo contro la Juventus

La Lega Serie A comunicherà a breve data e orario ufficiale, insieme al tabellone definitivo delle 44 partecipanti. La vincente del match tra Cremonese e Palermo affronterà, nel turno successivo, una tra Udinese e Carrarese, con il possibile incrocio agli ottavi di finale contro la Juventus.