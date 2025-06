Giornale di Sicilia: “Si allontana la pista Modena per Alessio Dionisi”

Si allontana la pista Modena per Alessio Dionisi. Come riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’attuale tecnico del Palermo non è più in cima alla lista dei desideri della dirigenza emiliana, che avrebbe virato con decisione su altri profili per la panchina della prossima stagione di Serie B.

Secondo quanto riferito da Arena sul Giornale di Sicilia, i nomi in pole per il Modena sarebbero ora quelli di Luca D’Angelo, reduce dalla finale playoff persa con lo Spezia, e Davide Nicola, il cui futuro al Cagliari appare incerto. Dionisi, che ha ancora due anni di contratto con i rosanero, non sembra intenzionato a rescindere se non davanti a una proposta concreta e immediata.

Le altre panchine: un puzzle in movimento

Intanto il mercato degli allenatori in Serie B e Serie A prosegue con tante trattative in corso, come sottolinea Alessandro Arena nell’edizione odierna del Giornale di Sicilia. Il Bari si muove per Roberto D’Aversa come possibile sostituto di Moreno Longo, mentre l’Empoli guarda a Guido Pagliuca, già protagonista con la Carrarese.

A Monza il nome caldo resta Paolo Bianco, reduce dall’esperienza al Frosinone, mentre il Catanzaro sta provando a trovare un’intesa con Fabio Caserta, tecnico ancora sotto contratto con il club.