Repubblica: “Palermo, via alla rivoluzione. Chi arriva con Pippo”

Tutto ruota attorno a un effetto domino ormai prossimo a scatenarsi. Sono giorni chiave per il Palermo, pronto a mettere a posto ogni tassello del mosaico in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Repubblica Palermo, il club si appresta a ufficializzare la conferma di Carlo Osti come direttore sportivo, mossa che spalancherà le porte all’ingaggio di Filippo Inzaghi sulla panchina rosanero.

L’ex tecnico del Pisa – che ha portato i toscani in Serie A – è vicino a firmare un contratto biennale con opzione per il terzo anno, stando a quanto scrive ancora Alessandro Geraci su Repubblica Palermo. L’uscita di scena di Alessio Dionisi, destinata a concretizzarsi tramite esonero o rescissione, rappresenta l’ultimo ostacolo alla chiusura dell’accordo. Sullo sfondo resta il Modena, che ha sondato anche altri tecnici tra cui Luca D’Angelo, Davide Nicola e Vivarini.

L’effetto Inzaghi: possibili arrivi dal Pisa

L’arrivo di Inzaghi potrebbe portare con sé alcuni volti noti al tecnico, già indicati dal Pisa come potenziali contropartite nella trattativa per liberarlo. L’ipotesi, come riportato da Repubblica Palermo, sarebbe quella di un prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A. Sul tavolo ci sono i nomi di Emanuel Vignato, Pietro Beruatto, e – sebbene più complessa – anche quella di Matteo Tramoni, il cui valore di mercato è aumentato dopo una stagione superba.

Occhi puntati anche su Stefano Moreo, fedelissimo di Inzaghi fin dai tempi di Venezia e Brescia e già ex rosanero (2017-2019): l’attaccante ha chiuso la stagione con 7 gol in 35 partite. La suggestione Moreo è reale, ma al momento resta in secondo piano.

Nuove piste: anche Bradaric e nomi dalla finale playoff

Il club siciliano guarda anche a Domagoj Bradaric, laterale sinistro di proprietà della Salernitana ma in prestito all’Hellas Verona. Il club scaligero ha un diritto di riscatto, ma il Palermo è pronto ad inserirsi. Nel frattempo, Osti ha seguito con attenzione diversi profili durante la finale playoff tra Spezia e Cremonese al “Picco”, aprendo nuovi scenari di mercato.

Repubblica Palermo, attraverso la firma di Geraci, sottolinea che il club si prepara a una vera e propria rivoluzione tecnica, a partire dalla guida in panchina fino alla ricostruzione dell’organico. Un nuovo corso ambizioso, con l’obiettivo di riportare il Palermo dove merita: in Serie A.