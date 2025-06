La Nazione: “Il totonome su chi seguirà Inzaghi a Palermo. Un esubero o un «pretoriano»”

L’accordo tra Palermo e Pisa per portare Filippo Inzaghi sulla panchina rosanero si avvicina alla chiusura definitiva, ma resta un nodo importante da sciogliere: il nome del calciatore che farà parte del pacchetto legato all’addio del tecnico piacentino. Come riportato oggi da La Nazione di Pisa, la formula individuata dalle due società prevede infatti un doppio binario: uscita dell’allenatore e contemporanea cessione in prestito con obbligo (o diritto) di riscatto di un tesserato nerazzurro al Palermo.

In città, scrive ancora La Nazione, circolano da ore diverse ipotesi, ma una è da scartare in partenza: Matteo Tramoni, uno dei gioielli più brillanti della rosa, non rientra nei piani di uscita. L’attaccante italo-corso è reduce da una stagione superlativa ed è destinato a misurarsi con il massimo campionato, quindi non sarà incluso nell’operazione Inzaghi.

Due strade possibili: esubero o fedelissimo

Sempre secondo La Nazione di Pisa, i nomi sul tavolo sono principalmente due tipologie: da un lato, calciatori considerati fuori dal progetto Serie A e dunque esuberi tecnici; dall’altro, elementi legati professionalmente e umanamente a Inzaghi, ovvero suoi “pretoriani”, pronti a seguirlo nella nuova avventura siciliana.

Nel primo caso, gli indiziati sono:

Pietro Beruatto, esterno sinistro attualmente in prestito alla Sampdoria;

Emanuel Vignato, trequartista che ha vissuto una stagione opaca;

Alessandro Arena, ala offensiva che potrebbe trovare poco spazio nella nuova rosa nerazzurra.

Se invece si dovesse arrivare a una cessione più “pesante” per agevolare l’uscita di Inzaghi, i nomi in ballo diventerebbero Stefano Moreo e Arturo Calabresi. Due veterani dello spogliatoio pisano, entrambi molto legati all’allenatore, e che – proprio per il rapporto con “SuperPippo” – potrebbero scegliere autonomamente di ripartire da Palermo.

Il Palermo aspetta e valuta

La decisione finale, sottolinea ancora La Nazione, verrà presa con attenzione, e i tempi potrebbero allungarsi leggermente per valutare l’inserimento del profilo più funzionale al progetto tecnico rosanero. L’operazione è delicata, ma l’intesa tra i club è ormai in dirittura d’arrivo. E con Inzaghi sempre più vicino al “sì”, anche il tassello legato al calciatore sarà presto sistemato.