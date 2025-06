Gazzetta dello Sport: “Serie B, panchine calde: da Gallo via dall’Entella a Inzaghi verso Palermo. Il punto squadra per squadra”

Il mercato delle panchine di Serie B entra nel vivo e, come sottolineato da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il fermento è tanto e coinvolge anche club appena promossi o stabilmente presenti nella categoria.

Entella, addio a sorpresa con Gallo

La notizia più clamorosa è quella che riguarda la Virtus Entella. Nonostante una stagione praticamente perfetta, con una sola sconfitta casalinga, promozione in Serie B e la conquista della Supercoppa di Serie C, arriva il divorzio con Fabio Gallo. La motivazione? Differenze di vedute nella condivisione del progetto tecnico. La società ligure si è già attivata alla ricerca del successore e tra i nomi spunta quello di William Viali, ex Reggiana. Tuttavia, il casting è solo all’inizio, riporta ancora la Gazzetta dello Sport.

Carrarese e Mantova: due conferme importanti

Sul fronte delle conferme, spiccano due panchine ormai blindate. La Carrarese ha rinnovato fino al 2027 il contratto di Antonio Calabro, che ha scelto la continuità malgrado le attenzioni di club di categoria superiore come Empoli e Spezia. Allo stesso modo, il Mantova ha confermato Davide Possanzini e il direttore sportivo Botturi, entrambi legati al club fino al 2026. Anche Possanzini, come riferisce ancora Nicola Binda su Gazzetta, ha ricevuto proposte, ma ha deciso di proseguire il percorso intrapreso.

Inzaghi al Palermo, manca solo la liberatoria

Sempre secondo Gazzetta dello Sport, in casa Palermo si attende l’annuncio ufficiale di Filippo Inzaghi, ma manca ancora l’intesa con il Pisa per formalizzare la separazione. L’operazione è in dirittura d’arrivo, ma l’ostacolo burocratico potrebbe rallentare l’annuncio.

Situazioni in evoluzione: Bari, Cesena, Catanzaro, Modena

Situazioni ingarbugliate invece per altre piazze. A Bari, Moreno Longo resta sotto contratto, ma non intende continuare senza un progetto tecnico chiaro. A Cesena, l’addio del d.s. Artico (destinato a raggiungere Stefanelli, ex Juventus) potrebbe comportare anche la separazione con Michele Mignani.

Anche a Catanzaro è in atto una riflessione profonda: domani è previsto un vertice societario per discutere della nuova stagione e delle posizioni del d.s. Polito e del tecnico Fabio Caserta.

Infine, al Modena continua la ricerca del profilo giusto per la panchina: Luca D’Angelo è il nome più caldo, ma non l’unico sulla lista.