Dionisi per lasciare Palermo vuole la buonuscita

EMPOLI – Il ritorno di Alessio Dionisi sulla panchina dell’Empoli è ormai definito, ma manca ancora un passaggio decisivo: la buonuscita dal Palermo. Come riporta Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, l’accordo tra il tecnico toscano e il club della famiglia Corsi è stato raggiunto, ma l’operazione ha subito un rallentamento a causa del vincolo contrattuale che lega ancora l’allenatore ai rosanero.

Corriere dello Sport: “Palermo, ancora nessun contatto con i legali di Dionisi per la rescissione”

Dionisi, infatti, è sotto contratto con il Palermo per altre due stagioni, con un ingaggio importante. Per liberarsi e firmare con l’Empoli, serve prima la rescissione ufficiale, che comporta una trattativa economica tra il suo entourage e la società siciliana. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, la richiesta di buonuscita avanzata dal tecnico ha momentaneamente congelato l’annuncio ufficiale, che potrebbe slittare di qualche giorno.

Corsi ha scelto di cambiare

Dopo la pesante sconfitta di Pescara e l’espulsione rimediata contro il Monza, la dirigenza azzurra ha deciso di chiudere l’esperienza con Guido Pagliuca, con cui la scintilla non è mai davvero scoccata. Tuttavia, come sottolinea ancora Tofanelli sul Corriere dello Sport, all’ex tecnico va riconosciuto il merito di aver trasmesso alla squadra una buona identità di gioco e la mentalità della rimonta (ben quattro quelle registrate finora).

La scelta di puntare su Dionisi rappresenta una svolta nel segno del passato, richiamando alla memoria la storica promozione in Serie A ottenuta nel 2020/2021. Il presidente Fabrizio Corsi ha deciso di affidarsi nuovamente al tecnico di Abbadia San Salvatore, pronto a legarsi per due stagioni all’Empoli, una volta risolta la questione con il Palermo.

Aspettando la firma

Nel frattempo, come scrive il Corriere dello Sport, la squadra prosegue la preparazione per la gara di domenica contro il Venezia, proprio la squadra che Dionisi lasciò tra le polemiche nell’estate 2020 per approdare in Toscana. Il gruppo tornerà oggi in campo dopo due giorni di riposo, con la rosa quasi al completo: restano out soltanto Degli Innocenti e Ignacchiti.

Il progetto tecnico proseguirà inizialmente con la difesa a tre e centrocampo a quattro, mentre in avanti crescono le opzioni: Nasti, Pellegri e Bianchi si giocano una maglia da titolare.

L’annuncio di Dionisi è atteso a breve, ma come sottolinea Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, tutto dipende dalla definizione della buonuscita con il Palermo — l’ultimo ostacolo prima del ritorno ufficiale in azzurro.