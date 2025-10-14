Corriere dello Sport: “Palermo, ancora nessun contatto con i legali di Dionisi per la rescissione”

PALERMO – È ormai alle battute finali la vicenda legata alla rescissione di Alessio Dionisi. Come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo non ha ancora ricevuto una richiesta ufficiale da parte dell’allenatore o dei suoi legali, ma la trattativa per la separazione è di fatto avviata.

L’ex tecnico rosanero, tuttora sotto contratto con il club di viale del Fante, ha infatti raggiunto un’intesa di massima con l’Empoli, pronto ad affidargli la panchina per rilanciare la stagione. Secondo quanto evidenzia il Corriere dello Sport, per formalizzare l’accordo con i toscani sarà però necessario prima chiudere il rapporto con il Palermo, ancora vincolato contrattualmente con Dionisi.

In società, come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, si attende soltanto la richiesta formale di rescissione: un passaggio che verrà accolto senza ostacoli. Il club rosanero, infatti, non intende frapporre resistenze e anzi considera l’operazione un sollievo anche sotto il profilo economico, liberandosi così di un ingaggio pesante finora sostenuto inutilmente.

Come ricorda ancora il Corriere dello Sport, la separazione tra il Palermo e Dionisi avverrà in maniera consensuale e nel pieno rispetto dei rapporti personali, chiudendo definitivamente un capitolo che appartiene ormai al passato.