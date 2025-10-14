Corriere dello Sport: “Il Palermo vuole tutto con la forza del Barbera”

PALERMO – Il Barbera torna ad essere il fortino del Palermo. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la forza dello stadio rosanero è tornata a essere un fattore determinante, soprattutto adesso che tra squadra e tifoseria si è ricreato un legame autentico. Merito anche di Filippo Inzaghi, che ha saputo toccare le corde giuste per riportare entusiasmo e compattezza in città.

I numeri parlano chiaro e, come riporta il Corriere dello Sport, sono impressionanti: in cinque gare interne stagionali — compresa la prestigiosa amichevole con il Manchester City — il “Barbera” ha già superato quota 160.000 spettatori complessivi, con una media di oltre 32.000 a partita. Ma il dato è destinato a crescere: a cinque giorni dalla sfida con il Modena, risultano già assicurate 28.650 presenze.

Il record delle ultime stagioni, quello della semifinale playoff col Venezia nel 2024 (32.752 spettatori), è vicino a cadere. Secondo quanto evidenzia ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la corsa al primato non è solo numerica ma anche emotiva: il pubblico palermitano vuole essere protagonista di un possibile sorpasso in vetta alla classifica, credendo sempre più nel progetto tecnico di Inzaghi.

Il binomio perfetto

Sotto la guida di Super Pippo, che di stadi caldi ne ha vissuti a decine, si è formato un binomio squadra-tifo di grande sintonia. Il Palermo, come osserva il Corriere dello Sport, non subisce la pressione del pubblico ma ne trae energia: i giocatori si nutrono della fiducia dei tifosi, che anche nei momenti difficili — come accaduto contro il Venezia — hanno risposto con incitamenti e non con fischi. È il segno di una credibilità riconquistata, quella di cui lo stesso Inzaghi ha parlato più volte nelle ultime settimane.

La spinta del Barbera

Il pubblico, da solo, non segna gol, ma imprime una spinta tangibile. La squadra non gioca un calcio spettacolare, ma possiede quella grinta e quell’impeto che il tifo apprezza e riconosce. La lunga serie iniziale di risultati utili consecutivi ha riacceso la passione, e Palermo è tornata ad affollare il Barbera con orgoglio.

Come ricorda Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la sfida col Modena — capolista del campionato — è un appuntamento clou: nessuno vuole mancarla. Il record assoluto di presenze, fissato nel 2010 contro la Sampdoria con 35.872 spettatori, resta difficile da eguagliare, ma il popolo rosanero è pronto a sfiorarlo.

Il Barbera è tornato a essere un’arma in più, un cuore pulsante che accompagna la rincorsa del Palermo verso l’alto.