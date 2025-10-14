Corriere dello Sport: “Palermo, Ranocchia ok. Spera di essere convocato”

PALERMO – Dopo due giorni di pausa, il Palermo torna al lavoro a Torretta per preparare la delicata sfida con il Modena. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico Filippo Inzaghi riabbraccia i suoi due finlandesi reduci dagli impegni con la Nazionale.

Pohjanpalo arriva in discrete condizioni, avendo disputato per intero la gara di giovedì contro la Lituania e solo una ventina di minuti domenica ad Amsterdam nella sfida persa 4-0 con l’Olanda. Più impegnato, invece, il portiere Joronen, schierato per 90 minuti in entrambe le gare e pronto a difendere ancora la porta rosanero domenica.

Secondo quanto evidenziato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il match con il Modena sarà un crocevia importante per consolidare la posizione in classifica e mantenere alta la competitività interna. In difesa torna ad affacciarsi Gomis, che ha ripreso confidenza con il pallone dopo la frattura del radio del braccio destro subita il 9 agosto: il portiere si avvicina gradualmente al rientro in gruppo.

Restano da valutare le condizioni di Ranocchia, fermo da tre partite ma desideroso di tornare a disposizione. Come riporta ancora il Corriere dello Sport, Inzaghi spera di poterlo reinserire già tra i convocati per la sfida di domenica.

Nel frattempo, il club prepara le celebrazioni per i 125 anni di storia. Come racconta Antonio La Rosa sulle colonne del Corriere dello Sport, la ricorrenza sarà celebrata sabato al “Barbera” con la quarta edizione di “Rosanero Kids”, iniziativa dedicata a bambini e famiglie, in programma dalle 9.30 alle 13.30. Novità assoluta: per la prima volta sarà aperto anche il Museo del Palermo, visitabile dai più piccoli, un segnale forte di appartenenza e continuità tra passato e futuro.