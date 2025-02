Dionisi: «È il momento di vincere, basta alibi. Contro il Cosenza servirà carattere»

L’allenatore del Palermo, Alessio Dionisi, è intervenuto in conferenza stampa nell’antivigilia della delicata sfida contro il Cosenza. I rosanero, a secco di vittorie da quattro partite, cercano riscatto in un match fondamentale per rilanciare la corsa in campionato.

“Non è l’inizio del 2025 che volevamo”.

Dionisi ha aperto l’incontro con i giornalisti sottolineando l’importanza di invertire la rotta: «La settimana deve procedere come sempre. Mancano le vittorie e non è stato l’inizio del 2025 che avremmo voluto. È il momento di vincere, c’è poco da dire. Non contano solo tattica e tecnica, dobbiamo pareggiare la volontà dell’avversario».

Defezioni in difesa, ma niente alibi

Sull’emergenza in difesa, il tecnico ha chiarito: «Abbiamo un po’ di defezioni, in difesa non siamo tanti, però non ci nascondiamo dietro un dito. La squadra ha qualità e caratteristiche per sostituire chiunque. Mi è piaciuto l’atteggiamento in settimana, ora dobbiamo trasferire in partita ciò che facciamo in allenamento».

“Evitiamo blackout, il primo tempo col Mantova mi è piaciuto”

Dionisi è tornato anche sull’ultima prestazione contro il Mantova: «Alcune cose non dipendono da me, anche se sono io il responsabile. Cerco di lavorare sulle sicurezze. A me la squadra col Mantova è piaciuta, soprattutto nel primo tempo: abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Non posso cambiare giudizio per 40 secondi o per l’espulsione che ha condizionato la partita. Stiamo lavorando per evitare questi blackout».

“Cosenza? Sfida simile a Carrara e Cittadella”

Guardando alla prossima gara, Dionisi ha tracciato un parallelo con le recenti sfide: «Contro il Cosenza mi aspetto una partita simile a quelle contro Carrara e Cittadella. Sarà fondamentale il carattere e la capacità di gestire i momenti difficili».