Cosenza-Palermo, Dionisi: «Nikolaou out, ma abbiamo le qualità per migliorare. Possibile cambio di modulo»

L’allenatore del Palermo, Alessio Dionisi, ha fornito aggiornamenti importanti in vista della sfida contro il Cosenza, parlando delle condizioni della squadra e delle possibili novità tattiche.

“Nikolaou non recupera, ma possiamo crescere”

Il tecnico rosanero ha confermato l’assenza di Nikolaou per la prossima gara: «Nikolaou non recupera. Mancano le vittorie e, contro il Mantova, la gara è stata condizionata dall’espulsione. Dobbiamo migliorare e sono convinto che abbiamo le qualità per farlo. I nuovi arrivati stanno dando un buon contributo».

“Blin in difesa? Valutiamo tutte le opzioni”

Dionisi ha parlato anche delle possibili soluzioni tattiche, inclusa la posizione di Blin: «Stiamo facendo valutazioni. Ci sono delle possibilità e vogliamo sfruttare la duttilità dei giocatori. Abbiamo le qualità per mantenere il nostro sistema di gioco, ma anche la flessibilità per cambiarlo se necessario. Può anche darsi che decideremo di cambiare modulo».

Dionisi: «È il momento di vincere, basta alibi. Contro il Cosenza servirà carattere»