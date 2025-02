Cosenza-Palermo, Dionisi: «Basta pessimismo, io vedo il bicchiere mezzo pieno»

L’allenatore del Palermo, Alessio Dionisi, ha ribadito la sua fiducia nel gruppo e ha invitato a mantenere un atteggiamento costruttivo in vista della sfida contro il Cosenza, allontanando qualsiasi clima di pessimismo.

“Niente ansia alla squadra, serve equilibrio”

Dionisi ha chiarito il suo approccio al momento complicato che vive la squadra: «Non mi piace fare pubblicità a me stesso. Non credo di essere presuntuoso, ma sono sicuro di me. Non voglio trasferire ansia alla squadra, dobbiamo essere equilibrati. Queste esperienze ci devono servire per essere migliori».

“Basta pessimismo, io vedo il bicchiere mezzo pieno”

Il tecnico ha poi espresso il suo fastidio per un clima eccessivamente critico: «Non rispondo più a domande sul pessimismo. Si parla solo dei problemi e così non va bene. Io sono abituato a vedere il bicchiere mezzo pieno. Se vogliamo continuare a parlare di quello mezzo vuoto, va bene, ma io ci sono e credo in questa squadra. Non dobbiamo guardarci indietro, ma lavorare perché le cose funzionino meglio».

Dionisi ha poi ricordato la classifica, ancora aperta: «Siamo a -2 dal Cesena. Dobbiamo essere costruttivi. Contro il Cosenza possiamo migliorare nell’atteggiamento, perché in partite simili non è stato al top. Voglio parlare in maniera positiva: non ce la fate a farmi diventare pessimista».

