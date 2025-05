Dionigi: «La Juve Stabia non è più una sorpresa. La concentrazione è massima»

Davide Dionigi, allenatore della Reggiana, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Juve Stabia.

«Ho dovuto mantenere i piedi per terra e cercare anche un po’ di fargli recuperare energie nervose perché abbiamo giocato tre partite ravvicinate. Ogni tanto bisogna anche scaricare un po’ la testa. Però i piedi per terra noi ce li abbiamo da quando sono arrivato: non abbiamo mai avuto momenti di euforia. I ragazzi li vedo sempre molto concentrati, sul pezzo. Dovevamo più che altro cercare di recuperare energie mentali e fisiche. Sono un allenatore che punta molto sul lavoro. Ho applicazione maniacale sui particolari, dal punto di vista fisico, mentale, tattico. Quindi spero, e penso, che sia stato questo a dare qualcosa a questi ragazzi. Da parte loro c’è stata grande predisposizione a seguirmi. E questa è la fortuna che deve avere un allenatore, specialmente quando subentra a poche partite dalla fine: che subito ti seguano. La Juve Stabia una squadra che lavora insieme da due anni, organizzata, gioca un buon calcio. Ormai la Juve Stabia non è più una sorpresa, penso sia una certezza importante di questo campionato. L’allenatore ha fatto un grandissimo lavoro in questi due anni: quello che ha ottenuto è tutto meritato».