Novara, per la panchina spunta il nome di Donati

Come si legge su forzanovara.net, il Novara ha iniziato il casting per la panchina in vista della programmazione della prossima stagione. I

I profili che sta sondando il Ds Federico Boveri sono diversi, c’è Luca Tabbiani, che ha guidato il Trento fino alla Fase a Gironi dei playoff; c’è Andrea Chiappella, mister della Giana Erminio e sta prendendo piede anche il nome di Massimo Donati, ex Legnago reduce dall’avventura nella Serie A greca con la formazione del Kallithea.