Diletta Leotta guest star nella 15ª stagione di Don Matteo

Spoleto è pronta a trasformarsi di nuovo in un set a cielo aperto per le riprese della 15ª stagione di Don Matteo. La fiction di Rai 1, prodotta da Lux Vide, tornerà infatti a girare nella città umbra da lunedì 8 settembre a sabato 4 ottobre, dopo i primi ciak realizzati nei teatri di Formello.

Protagonista sarà ancora una volta Raoul Bova, che vestirà i panni di don Massimo, il prete detective subentrato a Terence Hill dopo 13 stagioni. Alla regia delle prime puntate ci sarà Alexis Sweet, che ha già firmato diversi episodi a partire dall’undicesima stagione. In totale verranno realizzate 10 puntate, in onda nei primi mesi del 2026.

Il cast conferma i suoi pilastri storici: Nino Frassica (maresciallo Cecchini), Nathalie Guetta (Natalina) e Francesco Scali (Pippo). A loro si aggiungerà Valeria Fabrizi, già volto amatissimo di Che Dio ci aiuti.

La grande novità, però, sarà la partecipazione come guest star di Diletta Leotta, attesa sul set per alcune riprese speciali che arricchiranno la nuova stagione.

Un ritorno a Spoleto che segna la settima stagione consecutiva girata in città, con un secondo blocco di riprese previsto a novembre.