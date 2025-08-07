Diego Miccoli oggi in campo con la Primavera del Palermo: torna in rosanero il cognome del capitano più amato

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com, questo pomeriggio a Monreale scenderà in campo con la maglia della Primavera del Palermo Diego Miccoli, figlio dello storico capitano e recordman di gol Fabrizio Miccoli.

Classe 2008, Diego ha iniziato la propria carriera nelle giovanili del Lecce, prima di passare all’Academy Miccoli, realtà fondata dal padre. Successivamente è approdato alla Salernitana e, nella scorsa stagione, ha indossato la maglia della Sampdoria, prima di questa nuova tappa in Sicilia.

Oggi il giovane Miccoli sarà a disposizione del tecnico Del Grosso per il primo test estivo della Primavera rosanero, in programma contro l’Athletic Club Palermo.

A distanza di anni, il cognome Miccoli torna dunque a vestire la maglia del Palermo. Un ritorno simbolico, che non può lasciare indifferenti i tifosi, ancora legatissimi alla figura del padre Fabrizio, indimenticato numero 10 e capitano.