Cremonese-Palermo, al via la vendita dei biglietti: restrizioni per i tifosi rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 7, 2025

Scatterà alle ore 16:00 di giovedì 7 agosto 2025 la vendita dei biglietti per la sfida di Coppa Italia Frecciarossa tra Cremonese e Palermo, in programma sabato 16 agosto alle ore 21:15 allo stadio Giovanni Zini di Cremona. La prevendita terminerà alle ore 19:00 di venerdì 15 agosto, salvo esaurimento anticipato dei posti disponibili.

Come comunicato ufficialmente dalla società grigiorossa, il match sarà soggetto a limitazioni per i residenti nella provincia di Palermo, secondo quanto disposto dalla determina n. 31/2025 dell’O.N.M.S.: i tifosi rosanero potranno acquistare il tagliando esclusivamente per il settore ospiti (Curva Nord, capienza 2.425 posti) e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Palermo F.C.

I tagliandi potranno essere acquistati:

Online: sport.ticketone.it

Punti vendita: consultabili tramite il portale TicketOne

Prezzi settore ospiti:

Intero: €10,00 + commissioni

Junior (under 14): €5,00

Attenzione: non sarà possibile effettuare il cambio nominativo per i biglietti del settore ospiti.

Per l’accesso allo stadio saranno necessari:

Biglietto (anche in formato elettronico)

Documento d’identità valido

È consigliato presentarsi con largo anticipo per evitare code ai tornelli e seguire le indicazioni del personale di servizio.

Parcheggio ospiti: disponibile in via del Macello 7-11 (500 posti a pagamento), aprirà 5 ore prima del calcio d’inizio e chiuderà 2 ore dopo la fine della partita.

Per ulteriori informazioni su striscioni, bandiere o materiali da coreografia, è disponibile una sezione dedicata sul sito della Cremonese, così come il regolamento d’uso dello stadio, il codice di condotta e i termini di vendita.

