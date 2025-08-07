Cremonese-Palermo, al via la vendita dei biglietti: restrizioni per i tifosi rosanero
Scatterà alle ore 16:00 di giovedì 7 agosto 2025 la vendita dei biglietti per la sfida di Coppa Italia Frecciarossa tra Cremonese e Palermo, in programma sabato 16 agosto alle ore 21:15 allo stadio Giovanni Zini di Cremona. La prevendita terminerà alle ore 19:00 di venerdì 15 agosto, salvo esaurimento anticipato dei posti disponibili.
Come comunicato ufficialmente dalla società grigiorossa, il match sarà soggetto a limitazioni per i residenti nella provincia di Palermo, secondo quanto disposto dalla determina n. 31/2025 dell’O.N.M.S.: i tifosi rosanero potranno acquistare il tagliando esclusivamente per il settore ospiti (Curva Nord, capienza 2.425 posti) e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Palermo F.C.
I tagliandi potranno essere acquistati:
Online: sport.ticketone.it
Punti vendita: consultabili tramite il portale TicketOne
Prezzi settore ospiti:
Intero: €10,00 + commissioni
Junior (under 14): €5,00
Attenzione: non sarà possibile effettuare il cambio nominativo per i biglietti del settore ospiti.
Per l’accesso allo stadio saranno necessari:
Biglietto (anche in formato elettronico)
Documento d’identità valido
È consigliato presentarsi con largo anticipo per evitare code ai tornelli e seguire le indicazioni del personale di servizio.
Parcheggio ospiti: disponibile in via del Macello 7-11 (500 posti a pagamento), aprirà 5 ore prima del calcio d’inizio e chiuderà 2 ore dopo la fine della partita.
Per ulteriori informazioni su striscioni, bandiere o materiali da coreografia, è disponibile una sezione dedicata sul sito della Cremonese, così come il regolamento d’uso dello stadio, il codice di condotta e i termini di vendita.