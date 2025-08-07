Lund saluta Palermo: «Mi avete fatto sentire a casa. Ora tifo per la promozione»

Dopo l’ufficialità del trasferimento al Colonia, Kristoffer Lund ha voluto salutare Palermo e i suoi tifosi con un messaggio affettuoso pubblicato sui social. Il terzino danese ha espresso tutta la sua gratitudine per l’accoglienza ricevuta durante la sua avventura in rosanero.

«Fin dal primo giorno mi sono sentito accolto – scrive Lund – e Palermo è subito diventata una casa per me. La vita, però, a volte prende strade impreviste ed è per questo che, almeno per ora, devo lasciare questa splendida città. Auguro al Palermo una grande stagione e spero con tutto il cuore che possa arrivare quella promozione che i tifosi e tutta la città meritano. Forza Palermo!».

Parole sincere e cariche d’emozione, quelle di Lund, che lascia Palermo con affetto e un pizzico di malinconia, pronto a cominciare una nuova tappa della sua carriera in Bundesliga.