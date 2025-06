Di Marzio: “Segre lascia Palermo? Le ultime”

La Cremonese si avvicina sempre di più a Davide Nicola come nuovo allenatore. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su gianlucadimarzio.com, manca soltanto la risoluzione del contratto con il Cagliari prima che l’accordo con il club grigiorosso possa diventare ufficiale.

Parallelamente, la società lombarda si muove anche sul mercato. Sempre secondo quanto riferito da Di Marzio, uno degli obiettivi per il centrocampo è Jacopo Segre, protagonista con la maglia del Palermo nella scorsa stagione. Sul centrocampista, però, non c’è soltanto la Cremonese: anche il Monza ha manifestato interesse per lui.

Segre, classe ’97, è reduce da una stagione da leader in rosanero ed è ora uno dei profili più richiesti di questa prima fase di mercato. Restano da seguire gli sviluppi, ma la concorrenza per il suo cartellino è destinata ad accendersi.