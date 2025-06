Corriere dello Sport: “Emozione Palermo” Inzaghi si presenta e arrivano i primi colpi

Il Palermo apre ufficialmente il mercato estivo con due rinforzi di spessore: secondo quanto riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il direttore sportivo Carlo Osti ha chiuso le trattative per Antonio Palumbo (29), centrocampista del Modena, e Tommaso Augello (30), terzino sinistro svincolato dal Cagliari. Entrambi firmeranno un contratto biennale. Palumbo, in particolare, è considerato un jolly tattico da impiegare in più ruoli del centrocampo.

Filippo Inzaghi ha vissuto una vera e propria festa al suo arrivo al Renzo Barbera, con circa 2.000 tifosi rosanero ad accoglierlo con cori e striscioni. Visibilmente emozionato, l’allenatore ha dichiarato ai microfoni: «Oggi tutti hanno capito perché ho scelto Palermo. Io e i miei giocatori speriamo di essere alla vostra altezza». Come riporta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, l’ex tecnico della Reggina si è affacciato dalla tribuna per salutare i tifosi e ha lanciato un messaggio chiaro: «Abbiamo bisogno di voi».