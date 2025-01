Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la Sampdoria si muove su M’Baye Niang. I blucerchiati hanno sondato il terreno per comprendere la fattibilità dell’operazione. Il ds Andrea Accardi ha già lavorato con il centravanti ai tempi dell’Empoli e dunque la situazione potrebbe sbloccarsi in qualsiasi istante anche per via dei buoni rapporti tra lui ed il calciatore. La trattativa è in continua evoluzione.

Continue Reading