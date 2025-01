Ex rosa, Kjaer si ritira: “Grazie a tutti quelli con cui ho lavorato in carriera”

Adesso è ufficiale: Simon Kjaer dice addio al calcio giocato e l’addio arriva proprio dalle sue parole. Il difensore ex rosanero ha, infatti, pubblicato un post sul proprio profilo Instagram ufficiale per ringraziare tutti i club con cui ha lavorato in carriera.

“Ho finito un’avventura.

Uno nuovo può iniziare.

Dal mio cuore: Grazie a tutti quelli con cui ho giocato e con cui ho lavorato nella mia carriera.

E a tutti voi: sarò sempre grato per il vostro sostegno, nei miei club e per la Danimarca.

È stato un piacere, un onore e un privilegio”.