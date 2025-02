Di Marzio: “Salernitana, Simy verso la risoluzione del contratto”

Ore calde in casa Salernitana in queste ultime ore di calciomercato invernale. I granata, prima di ultimare gli ultimi acquisti di gennaio, devono cedere qualche giocatore. Dopo aver definito in giornata i trasferimenti di Maggiore e Torregrossa, rispettivamente al Bari e alla Carrarese, i campani potrebbero presto privarsi di Simy. L’attaccante, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, esperto giornalista di calciomercato, è vicinissimo alla risoluzione del contratto con la Salernitana. L’ex Crotone potrebbe fare spazio all’arrivo di Thomas Henry.

