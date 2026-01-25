Di Marzio: “Palermo vuole il doppio colpo”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
di-marzio

Il mercato del Palermo è pronto a entrare nel vivo. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio per Sky Sport, nelle prossime ore sono attesi sviluppi concreti sul fronte Matteo Tramoni, sempre più vicino ai rosanero. Il club lavora per chiudere l’operazione con il Pisa e regalare a Inzaghi un rinforzo di qualità sulla trequarti.

Non solo attacco. Sempre stando alle informazioni di Sky Sport, il Palermo si è inserito anche nella corsa a Morten Thorsby del Genoa per il centrocampo, valutando un profilo di esperienza e fisicità per alzare il livello del reparto.

Le prossime ore si annunciano decisive.

