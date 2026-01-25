Palermo, TramonI nel mirino: Inzaghi spinge per il trequartista del Pisa

Il Palermo vuole alzare il livello e provare a dare una sterzata alla stagione con un colpo di mercato mirato. Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, la dirigenza rosanero è al lavoro per rinforzare la rosa e presentarsi alla seconda parte del campionato con rinnovata fiducia nella corsa alla Serie A.

Il nome cerchiato in rosso è quello di Matteo Tramoni. Come racconta ancora Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, il trequartista del Pisa è uno dei profili seguiti con maggiore attenzione dal Palermo. Tramoni ha collezionato fin qui 22 presenze stagionali tra campionato e Coppa Italia, arricchite da 2 gol e 2 assist, confermandosi come uno degli elementi più interessanti del reparto offensivo nerazzurro.

Secondo quanto raccolto da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, la prossima settimana potrebbe essere decisiva. Sono infatti previsti nuovi contatti tra le parti per dare un’accelerazione concreta alla trattativa e provare ad arrivare in tempi rapidi alla fumata bianca. Il Palermo valuta l’operazione come strategica per aumentare qualità e soluzioni tra le linee.

Un aspetto che potrebbe favorire l’operazione è il rapporto tra Tramoni e Filippo Inzaghi. Come sottolinea Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, il trequartista ritroverebbe proprio Inzaghi, tecnico con cui la scorsa stagione ha vissuto la cavalcata del Pisa culminata con la promozione in Serie A. Un legame che potrebbe rivelarsi determinante nelle scelte del giocatore.

Il Palermo osserva e lavora sotto traccia, consapevole che l’innesto di un profilo come Tramoni potrebbe rappresentare un segnale forte nella corsa alle posizioni di vertice.