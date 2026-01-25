Neve a Bolzano, Südtirol-Padova posticipata: si gioca alle 15:30

Calcio d’inizio rinviato per Südtirol-Padova. La gara valida per la 21ª giornata di Serie B, inizialmente in programma alle 15:00 di oggi, domenica 25 gennaio, scatterà alle 15:30 a causa delle avverse condizioni meteo.

La forte nevicata che ha interessato Bolzano nelle ultime ore ha reso necessario il posticipo del match allo stadio Druso, dove il terreno di gioco è stato coperto dalla neve. Dopo le verifiche effettuate prima dell’orario previsto, l’organizzazione ha deciso di concedere ulteriore tempo per consentire le operazioni di pulizia del campo.

La decisione è stata ufficializzata direttamente dal club altoatesino attraverso una nota diffusa sul proprio sito:

«L’FC Südtirol comunica che, in relazione alle condizioni meteo, l’inizio della gara tra FC Südtirol e Padova, valida per la 21ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026, è stato posticipato alle ore 15:30».

Salvo ulteriori peggioramenti, la partita si disputerà regolarmente con mezz’ora di ritardo rispetto al programma iniziale.