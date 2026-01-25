Neve a Bolzano, Südtirol-Padova posticipata: si gioca alle 15:30

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (89) pallone serie b

Calcio d’inizio rinviato per Südtirol-Padova. La gara valida per la 21ª giornata di Serie B, inizialmente in programma alle 15:00 di oggi, domenica 25 gennaio, scatterà alle 15:30 a causa delle avverse condizioni meteo.

La forte nevicata che ha interessato Bolzano nelle ultime ore ha reso necessario il posticipo del match allo stadio Druso, dove il terreno di gioco è stato coperto dalla neve. Dopo le verifiche effettuate prima dell’orario previsto, l’organizzazione ha deciso di concedere ulteriore tempo per consentire le operazioni di pulizia del campo.

La decisione è stata ufficializzata direttamente dal club altoatesino attraverso una nota diffusa sul proprio sito:
«L’FC Südtirol comunica che, in relazione alle condizioni meteo, l’inizio della gara tra FC Südtirol e Padova, valida per la 21ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026, è stato posticipato alle ore 15:30».

Salvo ulteriori peggioramenti, la partita si disputerà regolarmente con mezz’ora di ritardo rispetto al programma iniziale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

pipitone

Palermo Women, Pipitone: «Vogliamo stare attaccate al gruppo di testa»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
621946698_1718649532584940_3934587074479158514_n

Serie D Girone I: Igea Virtus capolista solitaria, Reggina vola al secondo posto. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
f5c6ae6a-9ae4-4cfe-a4f4-65f3150060e5

Athletic Palermo, stop a Barcellona: l’Igea Virtus passa 1-0 nonostante l’assedio nerorosa

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
tramoni

Palermo-Tramoni. Domani il calciatore incontra la società toscana: le ultime

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
palermo femminile

Palermo Women, goleada a Cosenza: 1-8 al Cus

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026