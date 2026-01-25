Palermo-Tramoni, il Pisa apre: trattativa entrata nel vivo

Il Palermo continua a spingere con decisione per Matteo Tramoni e, rispetto alle scorse settimane, qualcosa si muove anche sul fronte Pisa. Secondo quanto riportato da Michele Bufalino su SestaPorta.News, il club nerazzurro ha aperto in maniera più concreta alla trattativa, pur in assenza, al momento, di un accordo sulle cifre.

Come spiega ancora Michele Bufalino su SestaPorta.News, la dirigenza del Pisa sta valutando con attenzione l’opportunità della cessione, analizzando sia i possibili introiti economici sia gli equilibri tecnici della squadra. La linea è chiara: ogni decisione verrà presa sulla base delle condizioni che emergeranno nelle prossime ore.

Un elemento centrale resta la volontà del giocatore. Secondo l’analisi di Michele Bufalino per SestaPorta.News, se Tramoni dovesse aprire in maniera convinta alla destinazione Palermo, il dialogo tra i club potrebbe subire una decisa accelerazione. In caso contrario, l’operazione rischierebbe di rallentare ulteriormente.

Sul piano economico, i contorni della trattativa restano volutamente coperti. Non emergono cifre ufficiali, ma il Pisa considera l’attuale proposta del Palermo migliorabile e proverà a strappare condizioni più favorevoli. Un punto fermo, evidenzia Michele Bufalino su SestaPorta.News, è la volontà del club nerazzurro di non svendere un giocatore ritenuto ancora centrale nel progetto.

C’è poi l’aspetto tecnico. Tramoni è considerato un elemento importante e, in una fase in cui Gilardino chiede certezze immediate e il mercato del Pisa deve ancora completare almeno due tasselli, un’eventuale uscita avrebbe senso solo all’interno di un incastro preciso e accompagnata da nuovi arrivi. Le prossime ore saranno decisive per capire se il Palermo alzerà davvero il tiro e se il giocatore darà il via libera definitivo.