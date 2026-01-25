Neve a Bolzano, Südtirol-Padova slitta ancora: fischio d’inizio alle 16.30
Nuovo rinvio per Südtirol-Padova. La gara valida per la 21ª giornata di Serie B subisce un ulteriore slittamento: il calcio d’inizio, inizialmente previsto alle 15:00 e poi posticipato alle 15:30, è stato rinviato alle 16:30.
Alla base della decisione restano le difficili condizioni meteo e la neve che continua a interessare lo stadio Druso di Bolzano, rendendo necessarie ulteriori operazioni sul terreno di gioco.
L’organizzazione, dopo nuovi sopralluoghi, ha deciso di concedere altro tempo per garantire la regolare disputabilità dell’incontro. Al momento, salvo ulteriori peggioramenti, il match dovrebbe iniziare alle 16:30.
Situazione in continuo aggiornamento.