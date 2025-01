Di Marzio: “Cremonese, è fatta per Azzi”

Secondo le ultime notizie riportate dal giornalista Gianluca Di Marzio su canale X, la trattativa per la cessione di Paulo Azzi dal Cagliari alla Cremonese è stata conclusa con successo. L’ala brasiliana, dopo due anni in Sardegna, si trasferisce alla Cremonese e disputerà il campionato di Serie BKT. Azzi era arrivato a gennaio 2023 dal Modena, in quella occasione rifiutò il Palermo, ma ora lascia definitivamente l’isola per un nuovo capitolo della sua carriera.

