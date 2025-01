Palermo, settore giovanile e femminile: il programma delle gare

Questo il riepilogo delle prossime gare del Settore Giovanile e Femminile rosanero:

PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Serie C Femminile – Girone C, 15ª giornata

TRASTEVERE-PALERMO WOMEN

Domenica 19 gennaio, ore 14.30 – Roma, Trastevere Stadium

PRIMAVERA

Primavera 2 – Girone B, 15ª giornata

PALERMO-ASCOLI

Sabato 18 gennaio, ore 11.00 – Carini (PA), Centro Sportivo Pasqualino Stadium

UNDER 17 MASCHILE NAZIONALE

Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 15ª giornata

PALERMO-LAZIO

Domenica 19 gennaio, ore 15.00 – Carini (PA), Centro Sportivo Pasqualino Stadium

UNDER 17 FEMMINILE

– Coppa Italia Eccellenza Femminile, 2a Fase – 1ª giornata

PALERMO-MULTISPORT S. ATL. SCELSA

Sabato 18 gennaio, ore 15.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

– Campionato Regionale Under 17 Femminile – Finale Regionale

Palermo-JSL Brolo

Giovedì 16 gennaio, ore 15.00 – Pollina (PA), Comunale San Giuliano

UNDER 16 MASCHILE NAZIONALE

Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 15ª giornata

PALERMO-FROSINONE

Domenica 19 gennaio, ore 15.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

UNDER 15 MASCHILE NAZIONALE

Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 15ª giornata

PALERMO-FROSINONE

Domenica 19 gennaio, ore 13.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

UNDER 15 FEMMINILE

Campionato Regionale Under 15 Femminile – Finale Regionale

PALERMO-GLORIA CITTA’ DI SAN CATALDO

Venerdì 17 gennaio, ore 14.30 – Rocca di Capri Leone (ME), Campo Sportivo Nuovo Comunale

UNDER 14 MASCHILE REGIONALE

Campionato Under 14 Regionale Fase Provinciale – Girone C, 11ª giornata

PALERMO-PRATO VERDE

Sabato 18 gennaio, ore 17.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

UNDER 12 FEMMINILE

Campionato Under 11 Pulcini II° Anno – Girone B, 6ª giornata

PALERMO-PIANA DEGLI ALBANESI

Venerdì 17 gennaio, ore 17.00 – Palermo, Gruppo Sportivo Don Orione