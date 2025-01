Lund: «In tutto il mondo tutti sanno cos’è il Palermo»

Kristoffer Lund è stato protagonista di una lunga intervista concessa ai microfoni di Forbes. Il terzino rosanero ha parlato del suo anno e mezzo a Palermo soffermandosi sull’importanza della piazza siciliana:

«Sono qui da circa un anno e mezzo e questo dimostra quanto impatto abbia questo posto. In tutto il mondo, tutti sanno chi e cosa è Palermo e se fai bene qui si dimostra che si è in grado di gestire e fare un sacco di cose buone anche in futuro. Per me è un privilegio essere qui. A Palermo hanno giocato tanti campioni e questo fa la differenza per chi vuole venire. Ci sono stati grandi giocatori come Cavani, Toni e Dybala e grazie ai rosanero hanno avuto grandi carriere».