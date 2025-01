Sportitalia: “Sassuolo, è fatta per Skjellerup”

Il Sassuolo rafforza il suo reparto offensivo con l’acquisto di Laurs Skjellerup, come riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia. Il centravanti classe 2002, originario del Goteborg, è stato acquistato per una cifra totale di 5 milioni di euro, più 500 mila euro di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Questo trasferimento segna un importante colpo di mercato per il club neroverde.

Alto quasi due metri, Skjellerup ha suscitato l’interesse di numerosi club in Europa, tra cui alcuni in Germania e Belgio, nonché il Parma in Italia. Nonostante la forte concorrenza, il Sassuolo è riuscito a ottenere la sua firma, superando gli altri club interessati. Questa acquisizione potrebbe essere decisiva per il proseguimento della stagione.

Skjellerup si è legato al Sassuolo con un contratto di quattro anni e mezzo, dimostrando la fiducia che la società ripone nelle sue capacità. Le trattative sono state orchestrate dall’agente Anders Hansen, assieme a Pino Letterio e Giampaolo Marcheggiani di Eleven Elite. Con le sue qualità fisiche e tecniche, il centravanti danese è considerato una potenziale risorsa strategica per adattarsi al modulo di gioco del tecnico.