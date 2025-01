Sassuolo, Obiang alza la voce contro il razzismo negli stadi: «Ora basta!»

Pedro Obiang, centrocampista del Sassuolo, ha espresso la sua forte disapprovazione verso gli episodi razzisti avvenuti durante gli ultimi incontri di Serie B, sottolineando un messaggio potente attraverso il suo profilo Instagram. Gli spiacevoli eventi hanno visto come vittime Mehdi Dorval della Reggiana nel match contro il Bari e Ebenezer Akinsanmiro del Brescia durante la partita contro la Sampdoria. Questi episodi si sono verificati rispettivamente al Mapei Stadium di Reggio Emilia e allo stadio Rigamonti di Brescia.

Obiang ha utilizzato i social media per esprimere il suo pensiero e la sua solidarietà verso i giocatori coinvolti, affermando: «Viviamo in un mondo che ha fatto tanti passi avanti, ma i cambiamenti veri richiedono coraggio. Gli episodi di razzismo che hanno colpito Akinsanmiro e Dorval non possono lasciarci indifferenti. Il calcio è uno sport universale, una passione che ci unisce, ma troppo spesso dimentichiamo che condividere questa bellezza significa farlo con rispetto e uguaglianza. Akinsanmiro, Dorval, vi sono vicino. È fondamentale ricordare che giochiamo tutti nella stessa squadra, una squadra dove non esistono colori di pelle, ma solo una passione comune per questo sport, che è anche il lavoro dei nostri sogni. Domenica abbiamo vinto una partita importante vinta con determinazione. Ma oggi, più che festeggiare, voglio prendermi due minuti per parlare di ciò che conta davvero. Come padre, non vorrei mai che mio figlio crescesse in un mondo dove episodi come questi sono ancora una realtà. È nostro compito fare la differenza, ogni giorno, per costruire un futuro migliore».

