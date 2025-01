Viali presenta Salernitana-Reggiana: «Affronteremo una squadra in evoluzione»

Sabato 18 gennaio la Reggiana affronterà la Salernitana in trasferta in occasione della 22esima giornata di Serie B. Il tecnico granata, William Viali, ha parlato in conferenza stampa partendo dall’ultima sfida contro il Bari, terminata 0 a 0:

«Abbiamo affrontato una partita particolare, superando momenti difficili con coraggio, lucidità e voglia di vincere, anche in inferiorità numerica. Questo è ciò che ci portiamo dietro: una squadra che non si è piegata e che ha dimostrato grande maturità. Gli arrivi dal mercato? Eravamo numericamente scoperti in alcune aree e Sosa e Kumi ci danno opzioni importanti. Kumi è già pronto, mentre Sosa sta recuperando velocemente la condizione. Deve ancora ritrovare il ritmo partita, ma sono fiducioso che possa integrarsi presto. La Salernitana? Ha cambiato allenatore, ha inserito diversi nuovi giocatori e affrontato una gara atipica contro il Sassuolo. Sarà una squadra in evoluzione e non abbiamo molti punti di riferimento. Tuttavia, sappiamo che l’ambiente sarà caldo e la partita sarà vissuta da loro come la svolta per rilanciarsi. La nostra chiave sarà la continuità. È una gara che può misurare la nostra maturità. Abbiamo imparato che basta un passo falso, come contro il Cittadella, per sporcare un percorso di crescita. Non possiamo permettercelo.