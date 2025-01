Greco presenta Modena-Frosinone: «Situazione difficile, la squadra sta dando tanto per risolverla»

All’antivigilia di Modena-Frosinone, sfida della 22esima giornata di Serie B in programma sabato 18 gennaio, il tecnico dei ciociari, Leandro Greco, è intervenuto in conferenza stampa:

«Il Modena è una squadra con ottimi giocatori. Con il nuovo allenatore hanno cambiato sicuramente marcia, grazie anche a delle individualità molto forti. L’abbiamo analizzata lavorando su cosa possiamo fare per fornire una prestazione competitiva. I miei ragazzi sono due mesi e mezzo che stanno dando tanto per recuperare una situazione difficile. Per questo motivo ci sta essere un po’ fuori giri avendo meno energia del previsto. I ragazzi li ho visti molto dispiaciuti, ma questa settimana siamo tornati a lavorare come sempre sugli aspetti tecnici e mentali. Per la prossima partita, vedremo come stanno i ragazzi, ci potrebbe essere qualcosa di nuovo per la prossima partita».

Sul nuovo acquisto Koutsoupias:

«È un ragazzo che ho già visto un paio di anni fa. Mi ha dato sempre una bellissima impressione perché è un ragazzo con molta forza fisica, una buona qualità. Può giocare sia in un centrocampo a due che a tre. Ha ampi margini di miglioramento e completa un reparto alzando sicuramente il livello. Siamo molto soddisfatti del lavoro che ha fatto il direttore perché ha portato un giocatore molto forte. È sicuramente a disposizione per la partita di Modena».