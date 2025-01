Vengo, firmo e andiamo in Serie A: accordo a parametro zero con M’Baye Niang | Sposta gli equilibri

L’attaccante senegalese è pronto a tornare in Italia a titolo gratuito, questa volta in Serie B: pronto a riportare in massima serie un club.

Lo scorso anno, nella seconda metà di stagione, la Serie A ha visto un inatteso protagonista. Stiamo parlando di M’Baye Niang. L’attaccante era arrivato nella sessione di mercato invernale ad Empoli, e a suon di gol e grandi prestazioni ha trascinato la squadra toscana ad una clamorosa salvezza.

Finita l’esperienza con gli azzurri, il 30enne ex Milan si è accasato ai marocchini del Wyad AC. Le cose però qui non sono andate alla grande, tanto che dopo pochi mesi, con precisione lo scorso 1 gennaio, il calciatore ha risolto il suo contratto con il club. Rimasto svincolato dunque adesso il classe 94 è alla ricerca di una nuova squadra che punti su di lui.

E secondo le ultime indiscrezioni una compagine di Serie B, che vuole riconquistare quanto prima l’accesso al massimo campionato, è pronta a tesserarlo, e addirittura avrebbe già un accordo. Vediamo di quale squadra si tratta.

Niang torna in Italia

Nel corso delle ultime settimane tante voci sul conto dell’attaccante si erano fatte vive. Una di queste riguardava un suo clamoroso ritorno proprio ad Empoli, dove avrebbe sostituito l’infortunato Pietro Pellegri. Anche il Venezia pareva essersi fatto vivo per proporgli un contratto.

La realtà però è che a fare sul serio per Niang ci sarebbe una squadra di Serie B che punta in alto. In particolar modo c’è un dirigente che spinge per prenderlo. Stiamo parlando di Pietro Accardi, direttore sportivo della Sampdoria, lo stesso che lo scorso anno lo ha portato appunto a giocare al Castellani.

Una cessione libera il posto a Niang

La Samp non sta navigando in buone acque in Serie B, e anche per questa ragione vorrebbe mettere a segno un acquisto di alta risonanza, in modo da rialzare il morale della piazza e di tutta la squadra. Come se non bastasse poi a far aumentare le possibilità di approdo a Genova di Niang c’è il mercato in uscita.

I blucerchiati infatti potrebbero cedere Gennaro Tutino, arrivato in estate e che non ha dato l’apporto sperato, il quale è nel mirino della Salernitana.